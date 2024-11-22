Александр Буйнов начал выступать еще в раннем детстве. С конца 1960-х стал работать в группах Скоморохи, Аракс, Цветы и Веселые ребята. А с 1989 года выступает сольно. И сейчас входит в число главных российских звезд.

Александр Буйнов начал выступать еще в раннем детстве. С конца 1960-х стал работать в группах "Скоморохи", "Аракс", "Цветы" и "Веселые ребята". А с 1989 года выступает сольно. И сейчас входит в число главных российских звезд."Мама мне сказала: "Ты у меня закончишь консерваторию, но сначала – музыкальную школу", – вспомнил детство Александр Буйнов на праздновании 20-летия канала Music Box. – И вот помню, как на выступлении я сыграл что-то, убегаю за кулисы, а меня встречает педагог по фортепьяно и говорит: "Сашенька! Ты забыл поклониться!" С тех пор это очень хорошо помню и кланяться не забываю".Но не мешает ли его громкая фамилия дочери – 51-летней Юлии Буйновой? Артист уверяет, что нет. Более того, работающий дизайнером мебели зять знаменитого певца взял после свадьбы фамилию Буйнов!"Дочь просто поставиламеня перед фактом, что ее муж меняет фамилию и становится Буйновым, а мне этобыло приятно, – признался музыкант "Дни.ру". – Дочь хотела, чтобы наш род таким образомпродолжался".Напомним, что ранее Буйнов в интервью признался, что корит себя за прерванные отношения с женщинами. "Я человек верующий, и иногда перед Богом вспоминаю о тех своих неблаговидных поступках – не хочу употреблять слово "предательство". А когда это вспоминаю, то принимаю все случившее очень близко к сердцу и всей душой прошу прощения у тех женщин, которых обидел, за тот свой грех", – музыкант.