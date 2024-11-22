Фильм Татьяны Лиозновой Карнавал вышел на экраны в 1982 году. И стал девятым по популярности в Советском Союзе. И сама история, и музыка, и игра Ирины Муравьевой – зрителям полюбилось все! Давайте вспомним вместе любимую киноленту. Ведь только самые внимательные зрители ответят на эти сложные вопросы. Напомним, что с тестом по картине Эльдара Рязанова Вокзал для двоих вы отлично справились!

Фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" вышел на экраны в 1982 году. И стал девятым по популярности в Советском Союзе. И сама история, и музыка, и игра Ирины Муравьевой – зрителям полюбилось все! Давайте вспомним вместе любимую киноленту. Ведь только самые внимательные зрители ответят на эти сложные вопросы. Напомним, что с по картине Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вы отлично справились!1. Какое имя-отчество у отца Нины, художника оформителя Соломатина?А. Михаил Иосифович;Б. Максим Викторович;В. Михаил Моисеевич.2. Кого в этой ленте сыграла Клара Лучко?А. Маму Нины Соломатиной;Б. Председателя приемной комиссии театрального института;В. Вторую жену художника Соломатина.3. В этой картине играет Александр Михайлов, знакомый по ленте "Любовь и голуби". А кто его персонаж?А.Ремизов, отец мальчика Коли;Б. Вадим Артурович, режиссер самодеятельного театра;В. Женя, ухажер Нины.4. Как звали ухажера Нины, которого сыграл Александр Абдулов?А. Вадим;Б. Максим;В. Никита.5. В чьем исполнении звучат песни в этом фильме?А. Ирины Муравьевой;Б. Аллы Пугачевой;В. Жанны Рождественской.ОТВЕТЫ1. А. Михаил Иосифович;2. В. Вторую жену художника Соломатина;3.А. Ремизов, отец мальчика Коли;4. В. Никита;5. В. Жанны Рождественской.