Фильм 12 стульев – это экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая была снята в СССР в 1971 году режиссером Леонидом Гайдаем. Этот комедийный фильм стал классикой советского кино и получил широкую популярность благодаря своему остроумному юмору, яркому сюжету и харизматичным персонажам. Пройдите тест по этой картине или пересмотрите ее заново!

Фильм "12 стульев" – это экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая была снята в СССР в 1971 году режиссером Леонидом Гайдаем. Этот комедийный фильм стал классикой советского кино и получил широкую популярность благодаря своему остроумному юмору, яркому сюжету и харизматичным персонажам. Пройдите тест по этой картине или пересмотрите ее заново!ВОПРОСЫ1. В каком году происходят события, описанные в фильме?А. в 1927Б. в 1926В. в 19282. Чем отличался Остап Бендер, когда вошел в город?А. Длинными и пышными усамиБ. Отсутствием носковВ. Смешной шляпой3. Какое награждение ждало Остапа Бендера за бриллианты?А. 80000 рублейБ. 60000 рублейВ. 50000 рублей4. Почему Ипполита Матвеевича прозвали Кисой?А. Придумал ОстапБ. Это ласковое производное от его имениВ. Это пришло из детства5. Кто стал женой Бендера, чтобы подобраться к одному из стульев гарнитура?А. Мадам ГрицацуеваБ. ЭллочкаВ. Лиза6. Что стало с последним из 12-ти стульев?А. Его не нашлиБ. История умалчиваетВ. На найденные в нем бриллианты построили клуб7. Сколько слов было в лексиконе Эллочки-людоедки?А. 40Б. 25В. 30ОТВЕТЫ1. А. в 19272. Б. Отсутствием носков3. Б. 60000 рублей4. В. Это пришло из детства5. А. Мадам Грицацуева6. В. На найденные в нем бриллианты построили клуб7. В. 30