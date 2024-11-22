В центре Владимира загорелось старое здание. Пожар произошел в половину десятого вечера в доме №9 на улице Подбельского, это рядом с Троицкой церковью. На место выехали 20 спасателей и 6

В центре Владимира загорелось старое здание. Пожар произошел в половину десятого вечера в доме №9 на улице Подбельского, это рядом с Троицкой церковью. На место выехали 20 спасателей и 6 спецмашин. Уже в 22:10 пожар локализовали. Его площадь составила 400 квадратных метров. Как уточнили в тревожном ведомстве, здание было заброшенным, никто не пострадал. Причина возгорания