Пожар в Киржаче произошел сегодня, 22 ноября. В 15:00 в оперативную дежурную смену поступил звонок. По телефону сообщили, что горит дом № 28 на улице Десантников. На место выехали 11 пожарных на 4

Пожар в Киржаче произошел сегодня, 22 ноября. В 15:00 в оперативную дежурную смену поступил звонок. По телефону сообщили, что горит дом № 28 на улице Десантников. На место выехали 11 пожарных на 4 спецмашинах, рассказали в МЧС области. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, но пламя все-таки потушили. Обошлось без пострадавших. Причина пожара пока неизвестна