Кто должен выплатить ущерб – арендатор лесного участка или «черные лесорубы»? Эта история началась в 2020 году, когда сотрудники Киржачского лесничества обнаружили незаконно вырубленные

Кто должен выплатить ущерб – арендатор лесного участка или «черные лесорубы»? Эта история началась в 2020 году, когда сотрудники Киржачского лесничества обнаружили незаконно вырубленные деревья. На территории Южного участкового лесничества недосчитались 19 стволов. Этот участок арендовала фирма ООО «Золотой фазан». Ущерб от незаконной рубки составил 200 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, но злоумышленников так