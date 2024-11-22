В Коммунаре возле 46 школы 7-летнюю девочку сбила иномарка. Информация об этом появилась в местных соцсетях. Позже ее подтвердили в ГАИ. Инцидент произошел 21 ноября около 11:30. Анна Якимова,

В Коммунаре возле 46 школы 7-летнюю девочку сбила иномарка. Информация об этом появилась в местных соцсетях. Позже ее подтвердили в ГАИ. Инцидент произошел 21 ноября около 11:30. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГАИ области По улице Школьная у дома 1а водитель автомобиля Киа 2001 г. р. (23 года) допустил наезд на пешехода 2017 г.р. (7