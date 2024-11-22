Конфликт возник из-за ухудшения отношений между родственниками

Во Владимире разгорелся конфликт между собственниками квартиры, который завершился вмешательством судебных приставов. Один из собственников перекрыл доступ к жилью другому, что привело к возбуждению исполнительного производства.Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, конфликт возник из-за ухудшения отношений между родственниками, каждый из которых имел право на жилье. После обращения приставов доступ второму владельцу квартиры был восстановлен.Напомним, ранее мы писали, что