Застройщик дал взятку бывшему заместителю главы городской администрации Амангельды Куандыкову.

Прокуратура Владимирской области сообщила, что ковровский застройщик ООО «СЗ «Композит Эстейт» полностью оплатил административный штраф в размере 10 миллионов рублей за передачу взятки бывшему заместителю главы городской администрации Амангельды Куандыкову.20 ноября вступило в силу постановление мирового судьи о привлечении компании к ответственности за незаконное вознаграждение в крупном размере – трехкомнатную квартиру стоимостью 8,2 миллиона рублей. Взамен Куандыков должен был обеспечить благоприятные условия для застройщика в его предпринимательской деятельности. Организация добровольно выплатила штраф до принудительного исполнения наказания.