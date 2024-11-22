На самом деле он лишился средств из-за ставок.

Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор местному жителю, осужденному за ложный донос. В июле мужчина обратился в полицию с заявлением о краже денег со своего счета, однако в ходе расследования оказалось, что он переводил средства своему знакомому добровольно в надежде заработать на ставках.Правоохранительные органы предупреждали подсудимого об уголовной ответственности за ложный донос. В итоге он признал свою вину, и суд назначил ему штраф в размере 50 000 рублей.Напомним, ранее мы писали, что