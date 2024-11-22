77-летняя пожилая женщина ушла из дома 21 ноября утром. Пенсионерку искали ее родственники. Они сообщили об этом в социальных сетях и уточнили, что у потерявшейся – болезнь Альцгеймера, она

77-летняя пожилая женщина ушла из дома 21 ноября утром. Пенсионерку искали ее родственники. Они сообщили об этом в социальных сетях и уточнили, что у потерявшейся – болезнь Альцгеймера, она нуждается в помощи. Разыскивать пенсионерку стали волонтеры «ЛизаАлерт». Они разместили в соцсетях информацию о потерявшейся, а также объявили сбор поисковой группы возле Центрального рынка вечером 21