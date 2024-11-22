На перекрестке улиц Мира и Усти-на-Лабе снова случилось ДТП. На этом участке дороги аварии происходят регулярно. Вчера, 21 ноября, в восемь часов вечера там толкнулись автомобиль ВАЗ и «Хонда».

На перекрестке улиц Мира и Усти-на-Лабе снова случилось ДТП. На этом участке дороги аварии происходят регулярно. Вчера, 21 ноября, в восемь часов вечера там толкнулись автомобиль ВАЗ и «Хонда». В ГАИ пока сообщили мало подробностей – назвали время аварии и марки машин. Как именно столкнулись машины – неизвестно. Официальных сведений о пострадавших нет. Однако на