21-летнему уроженцу Волгоградской области вынесли приговор во Фрунзенском районном суде города Владимира. Злоумышленника признали виновным в мошенничестве. Он работал курьером у

21-летнему уроженцу Волгоградской области вынесли приговор во Фрунзенском районном суде города Владимира. Злоумышленника признали виновным в мошенничестве. Он работал курьером у телефонных аферистов – забирал деньги у обманутых бабушек. Как рассказали в прокуратуре, молодой человек вступил в сговор с неизвестным лицом. В мае этого года анонимный мошенник звонил пожилым жителям региона и сообщал, что является