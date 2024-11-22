Он получал взятки от ритуальных организаций за быстрое оформление медицинских свидетельств о смерти.

Прокуратура и Следственный комитет Владимирской области направили в суд дело о коррупции на 1,2 млн рублей. Об этом рассказали в профильных пресс-службах.Обвиняемым является заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимир», который с января 2021 по 3 апреля 2024 года получал взятки от ритуальных организаций за быстрое оформление медицинских свидетельств о смерти.Он признал свою вину, арестовано его имущество на сумму почти 20 миллионов рублей. Дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде города Владимира.