Во Владимирской области начался пилотный проект по внедрению российской системы мониторинга молочного стада.

19 ноября во Владимирской области начался пилотный проект по внедрению российской системы мониторинга молочного стада при поддержке министерства сельского хозяйства и ведущих сельскохозяйственных организаций. Ученые из Национального исследовательского университета «МИЭТ» и Федерального научного агроинженерного центра «ВИМ» разработали инновационную систему, основанную на установке «умной» капсулы в желудок коровы.Этот датчик собирает данные о здоровье животного и передает их на базовую станцию, где ветеринарные аналитики следят за состоянием коров. Система позволяет выявлять болезни на ранней стадии и контролировать рацион, что особенно важно для снижения себестоимости производства молока. Проект направлен на повышение эффективности молочного животноводства в регионе.Напомним, ранее мы писали, что