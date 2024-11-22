Странный инцидент произошел ночью 20 ноября. На съезде с трассы М-12 в районе поворота на деревню Бараки 37-летний мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи. Информация о необычном

Странный инцидент произошел ночью 20 ноября. На съезде с трассы М-12 в районе поворота на деревню Бараки 37-летний мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи. Информация о необычном происшествии появилась в социальных сетях, ведутся поиски очевидцев ситуации. В УМВД сообщили, что в результате падения мужчина получил травмы. Его отвезли в больницу скорой помощи, где