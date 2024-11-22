Дом 22б на улице Подлесной в Коврове загорелся рано утром 21 ноября. В 8 утра вызвали пожарных, но к их приезду огонь уже потушили. Пожар случился из-за короткого замыкания. Но в частности – из-за

Дом 22б на улице Подлесной в Коврове загорелся рано утром 21 ноября. В 8 утра вызвали пожарных, но к их приезду огонь уже потушили. Пожар случился из-за короткого замыкания. Но в частности – из-за халатности. Как рассказала Наталья Никитина, сотрудница МЧС Коврова, жители дома еще несколько дней назад заметили сильные скачки напряжение (от 140 до