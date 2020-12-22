Политический аналитик Валерий Карбалевич прокомментировал происходящее в республике. По его мнению, прежними методами Александру Лукашенко власть не удержать.

Политический аналитик Валерий Карбалевич прокомментировал происходящее в республике. По его мнению, прежними методами Александру Лукашенко власть не удержать.Карбалевич констатировал, что белорусская революция не завершилась – процесс находится на середине. Эксперту очевидно, что история Белоруссии сильно ускорила ход. По его словам, республика уже не будет той, что раньше. Причем меняется не только общество, но и режим.Политолог отметил, что эволюция власти и народного сознания происходит в противоположные стороны. Он добавил, что прежними методами Александру Лукашенко власть не удержать, потому что по-новому управлять страной он не сможет, а люди по-старому жить уже не хотят."В результате в ближайшие месяцы мы получим более жесткий авторитарный режим и политизированное, революционизированное общество", – заявил Валерий Карбалевич. По его мнению, это означает, что крышка кипящего котла закрывается еще плотнее.Аналитик добавил, что конфликт в стране становится более острым и непримиримым. В итоге, по его прогнозу, Белоруссии вместо острова стабильности в обозримом будущем будет оставаться "больным человеком Европы" и всего постсоветского пространства.Напомним, ранее политолог Иван Скориков высказал мнение, что 2021 год станет решающим Союзного государства. Пока находится у власти, интеграции России и Белоруссии не будет, уверен эксперт.