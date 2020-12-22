Благодаря внедрению химиотерапии в амбулаторных условиях в 5,5 раза увеличились объёмы медицинской помощи вне стационаров.

В 5,2 раза за три года выросло число лапароскопических операций, проводимых во Владимирском онкодиспансере. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.В 2020 году в больнице произошло масштабное техническое перевооружение. Онкоцентр получил 25 единиц медоборудования на сумму 409,5 млн рублей.«Лапароскопические методы терапии позволяют избегать крупных разрезов и повышают эффективность лечения. Они сводят к минимуму вероятность осложнений. Сокращают время реабилитации», - добавили в обладминистрации.Для сравнения - в 2017 году в учреждении было проведено 135 лапароскопических вмешательств. За 11 месяцев 2020 года уже 701. В 1,6 раза вырос объём оказанной высокотехнологичной медицинской помощи – с 401 до 664.Благодаря внедрению химиотерапии в амбулаторных условиях в 5,5 раза увеличились объёмы медицинской помощи вне стационаров – с 684 до 3773.«Поставка роботизированного лабораторного оборудования позволила проводить молекулярно-генетические исследования. С их помощью можно выявить мутации в генах и определить чувствительность новообразования к медикаментам. За 11 месяцев выполнено 1035 тестов», - подчеркнули в депздраве.