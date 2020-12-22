Владимирстат сообщает, что рождаемость упала более, чем на 12,5%.

Демографическая ситуация во Владимирской области ухудшилась. Владимирстат сообщает, что рождаемость упала более, чем на 12,5%: с января по октябрь 2020 года во Владимирской области появилось на свет на 1205 младенцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом смертность выросла на 1487 человек или 8,7%. Коэффициент детской смертности во Владимирской области вырос на 18%. Убыль населения выросла на треть, а смертность в 2,3 раза превысила рождаемость. В первые 10 месяцев 2020 года сократилось число граждан, пожелавших создать семью: количество браков снизилось на 16,3%.Кроме того, в регионе произошло кардинальное изменения миграционных потоков. За первые 10 месяцев 2019 года, по данным Владимирстата, миграционный прирост составлял 2593 человека. За январь–октябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 468 человек