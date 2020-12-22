Оружейный мастер получил 1 год и 7 месяцев колонии. Вдобавок, ему придётся заплатить штраф – 100 000 рублей.

В 2014 году житель Александрова нашёл в гараже отца более 4 000 патронов. Боеприпасы перекочевали в квартиру, а спустя три года он решил изготовить пистолет.Мужчина не имел разрешения на хранение и ношение оружия. В 2020 году сотрудники полиции узнали про арсенал и изъяли его.Самодельный гладкоствольный пистолет калибром 5,6 миллиметра признали пригодным для стрельбы.За незаконное изготовление огнестрельного оружия оружейный мастер получил 1 год и 7 месяцев колонии. Вдобавок, ему придётся заплатить штраф – 100 000 рублей.