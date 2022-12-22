В акции примут участие самые популярные катки столицы – как в центре, так и в районах. Дети участников специальной операции смогут посетить эти площадки бесплатно.

В акции примут участие самые популярные катки столицы – как в центре, так и в районах. Дети участников специальной операции смогут посетить эти площадки бесплатно.Дети из семей мобилизованных получат пригласительные на 14 популярных площадок. Например, они смогут бесплатно посетить каток в Парке Горького. Предусмотрено два сеанса – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.Также дети смогут бесплатно посетить площадки в садах "Эрмитаж" и имени Баумана, в Таганском парке. В районах в акции участвуют парки "Красная Пресня", "Сокольники", "Ходынское поле", Измайловский, Перовский, Воронцовский и другие.На пригласительных изображен QR-код. Отсканировав его, гости попадут на страницу с перечнем участвующих в акции катков.После получения пригласительных необходимо оформить бесплатный электронный билет на сайтах парков. За прокат инвентаря плата также не взимается.Услугу можно оформить и в парке. Нужно подойти к администратору катка и предъявить .Кроме того, Москва семьям участников специальной операции подарки и приглашения на предновогодние мероприятия. Дети от трех до 13 лет получают сладости и билеты на елку мэра в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу и в цирк на проспекте Вернадского.Новогодние подарки получают также жены и родители мобилизованных москвичей. Праздничные наборы от столичного правительства уже доставляют адресатам.