Владислав Попов назначен заместителем главы администрации города Владимира. Глава города Владимира...

Владислав Попов назначен заместителем главы администрации города Владимира.Глава города Владимира Дмитрий Наумов назначил Владислава Попова заместителем главы администрации города Владимира.Владислав Попов будет отвечать за экономическую политику, курируя работу трех управлений мэрии: экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг, земельными ресурсами, муниципальным имуществом, а также МКУ «Управление наружной рекламы и информации».Владислав Леонидович Попов родился в 1973 году в Кировской области.Получил высшее образование в сфере экономики, финансов, юриспруденции: в 1995 году окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2000 году — Высшую школу экономики, в 2019 году — РАНХиГС.В 2001-2004 гг. работал директором по коммерции и финансам ОАО «Кировский завод обработки цветных металлов», в 2004-2005 гг. заместителем председателя правительства Кировской области — начальником департамента энергетики и ЖКХ, в 2005-2007 гг. — исполнительным директором ЗАО «Кольчугинский завод цветных металлов».В 2008-2012 гг. трудился во Владимире — исполнительным директором ООО «Чистая вода», затем — заместителем генерального директора по экономике и финансам МУП «Владимирводоканал».В 2013-2018 гг. являлся заместителем генерального директора по экономическим вопросам АО завод «Сельмаш» в Кирове, в 2018 г. стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Кировской области. С сентября 2022 г. — заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.22 декабря 2022 г. распоряжением главы города Владимира Дмитрия Наумова назначен заместителем главы администрации города Владимира.Фото пресс-служба администрации Владимира