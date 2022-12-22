Министерство торговли США вводит экспортные ограничения в отношении ЧВК Вагнер, чтобы ограничить доступ к товарам военного назначения. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

Министерство торговли США вводит экспортные ограничения в отношении ЧВК "Вагнер", чтобы ограничить доступ к товарам военного назначения. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин."Могу сказать, что это удар ниже пояса. На самом деле за долгие годы мы сильно привыкли к высококачественному американскому вооружению и техническим средствам. Действительно вооружение США во многом превосходит известные аналоги. Прежде всего, проблема может возникнуть со средствами технической разведки, наблюдения и визуального контроля, а именно со станциями контрбатарейной борьбы TPQ, которыми мы привыкли пользоваться во всех странах мира", — слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".Пригожин с иронией подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" будут вынуждены также отказаться от использования Switchblade, ПВО Hawk и аналоговой РЛС, которые регулярно выходят из строя. Бизнесмен добавил, что рассчитывает на возможность заказывать боеприпасы и вооружение через Польшу и страны Прибалтики, с которыми у них есть "плотные контакты".