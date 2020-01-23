27 январе в театре Ленком состоится вечер памяти актера Николая Караченцова. Среди приглашенных звезд – Полина Гагарина, Дмитрий Певцов, Инна Чурикова, Максим Дунаевский, Валерия и Интарс Бусулис. А вот Алла Пугачева посетить мероприятие отказалась.

27 январе в театре "Ленком" состоится вечер памяти актера Николая Караченцова. Среди приглашенных звезд – Полина Гагарина, Дмитрий Певцов, Инна Чурикова, Максим Дунаевский, Валерия и Интарс Бусулис. А вот Алла Пугачева посетить мероприятие отказалась.Алла Борисовна редко к кому из друзей приходит на похороны. Даже с близкой подругой Галиной Волчек не прощалась – было плохо с сердцем и осталась горевать дома. А вот на панихиде по Николаю Караченцову в октябре 2018-го с мужем Максимом Галкиным появилась.Вдова артиста Людмила Поргина надеялась увидеть Примадонну и на вечера памяти 27 января. Хотя бы в качестве гостьи в зале, если на сцену 70-летняя певица подняться не захочет. Но только что стало известно, что Алла Борисовна якобы отказалась. Причина неизвестна – то ли у Примадонны другие планы, то ли состояние здоровье не позволят исполнительнице приехать из подмосковной Грязи в "Ленком"."У Коли Караченцова были очень хорошие отношения с Аллой Борисовной, почти духовная связь, – ранее рассказала "Дни.ру" близкая подруга актера, композитор и поэтесса Елена Суржикова. – Она очень хотела сыграть с ним в каком-нибудь совместном спектакле, а в 2000 году для "Рождественских встреч" Пугачевой Караченцов даже снялся в клипе на песню Максима Дунаевского "Молитва". Съемки проходили у Примадонны на даче: Коля стоял на коленях перед иконой на белом фоне и исполнял эту песню".Напомним, ранее посетить вечер памяти отказался Михаил Боярский, сославшись на занятость – мол, в этот вечер занят в спектакле.