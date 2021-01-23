Столичные правоохранители вели себя корректно по отношению к участникам несанкционированной акции. Об этом заявил член Совета по правам человека Александр Брод.

Столичные правоохранители вели себя корректно по отношению к участникам несанкционированной акции. Об этом заявил член Совета по правам человека Александр Брод.Правозащитник отметил, что правоохранители раздавали маски участникам акции, призывали людей разойтись и напоминали об ответственности за участие в незаконном митинге. "Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание", – сказал Брод.Член СПЧ сравнил действия московской полиции и правоохранителей в западных странах. Правозащитник напомнил, что в США, Германии и Франции полиция без предупреждения жестоко разгоняет участников: применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые палки."Здесь сравнения в пользу наших органов", – считает Брод.Представители СПЧ внимательно следят за акциями по всей стране. "По всем резонансным задержаниям и жалобам правозащитники и юристы будут разбираться, но нельзя забывать и об ответственности самих участников несогласованных акций", – приводит слова Брода .Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова , что власти восточных регионов корректно отнеслись к участникам несанкционированных митингов. Омбудсмен отметила, что к ней и ее коллегам в восточных регионах не поступало жалоб о нарушении прав.