Во Владимирской областной научной библиотеке состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию юбилея.

Во Владимирской областной научной библиотеке состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию 800-летия великого владимирского князя Александра Невского.Директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова сообщила, что регион вошёл в федеральный план мероприятий по празднованию дня рождения полководца. В их списке - акция «Венок славы Александра Невского», всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», театральная постановка «Прибытие в Каракорум» и выставка во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Всего по области пройдёт порядка 50 тематических мероприятий и встреч.Событийным будет год и во Владимирской епархии. РПЦ планирует созвать конференцию «Государство, церковь, общество», открыть фотовыставку с видами храмов, посвящённых имениннику. В день переноса мощей Александра Невского в Санкт-Петербург, 12 сентября, состоится крестный ход и круглый стол «Ратные подвиги сынов Отечества». За день до кончины Александра Невского, 5 декабря, во Владимире пройдет ещё один крестный ход.Директор областной научной библиотеки Татьяна Брагина анонсировала культурно-просветительский проект «Невский. 800». На одноимённом портале открыты тематические разделы, которые будут пополняться материалами по мере прохождения мероприятий. Также в учреждении проведут три городских диктанта, историческую игру и цикл лекций.Справка:Александр Невский был великим владимирским князем с 1252 по 1263 год. Погребён в Рождественском монастыре Владимира. В 1724 году по Указу Петра I его мощи перезахоронили в Санкт-Петербурге. Правитель прославился Невской битвой со шведами в 1240 году, а также Ледовым побоищем рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году.