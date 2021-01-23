Стажировку в подразделениях полиции проходят студенты разных учебных заведений региона. Мероприятия поддерживают члены общественных советов и ветераны.

В преддверии Дня российского студенчества межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный» принял на однодневную стажировку студентов местных образовательных учреждений. В мероприятии также принял участие представитель Общественного совета при МО МВД Илья Дуквин.Знакомство участников мероприятия с отделом началось с посещения музея истории Гусевской милиции.Ветеран органов внутренних дел Людмила Быкова рассказала об истории становления подразделений, о действующих сегодня службах, сотрудниках, которые проходили службу в разное время, о тех, кто служил в горячих точках и защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, семейных династиях. С интересом ребята рассматривали экспонаты, образцы одежды, боевые награды, фотографии и знакомились с историческими документами.Далее сотрудники экспертно-криминалистического отделения продемонстрировали учащимся процесс снятия отпечатков пальцев с различных поверхностей, рассказали о проводимых исследованиях следов, оставляемых на месте происшествия.С большим интересом ребята под руководством полицейских поупражнялись в стрельбе с использованием современного тренажера «СКАТТ».В ЗАТО г. Радужный студенты узнали о работе отдела по вопросам миграции, приняли участие в процедуре изготовления паспортов, а также узнали об особенностях работы портала государственных услуг. По признанию студентов, стажировка оказалась очень увлекательной и дала много новых интересных знаний.Узнать о некоторых тонкостях работы дознавателей, следователей, сотрудников ПДН и ГИБДД смогли студенты в Вязниковском районе. Мероприятие здесь поддержали и члены Общественного совета, напомнившие подрастающему поколению о вреде алкоголя и наркотиков, а также о том, что вредные привычки и противозаконные действия могут стать препятствием на пути поступления на службу.Несколько часов, проведенных вместе с сотрудниками служб, оказались полезными для студентов. Ребята поделились впечатлениями и признались, что работа сотрудников полиции очень интересная, но невероятно сложная, требующая большого объема знаний, внимания и терпения.