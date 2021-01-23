На незаконный митинг в центре Москвы явились 19 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы со ссылкой на данные приложения Социальный мониторинг.

На незаконный митинг в центре Москвы явились 19 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы со ссылкой на данные приложения "Социальный мониторинг".В отношении этих людей зафиксированы факты нарушения карантина и правил обязательной самоизоляции. Приложение "Социальный мониторинг" призвано контролировать соблюдение режима самоизоляции больных COVID-19.Ранее глава Роспотребнадзора Москвы предупреждала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической обстановки. .Напомним, что столичное ГУ МВД сообщило о количестве участников несанкционированно акции в Москве. На Пушкинскую площадь пришли около четырех тысяч человек.