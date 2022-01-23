На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 332 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 332 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
137 - во Владимире;
48 - в Ковровском районе;
42 - в Кольчугинском районе;
29 - в Гусь-Хрустальном районе;
21 - в Юрьево-Польском районе;
18 - в Александровском районе;
14 - в Вязниковском районе;
11 - в Муромском районе;
6 - в Камешковском районе;
2 - в Гороховецком районе;
1 - В Судогодском, Суздальском и Селивановском районах, а также в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 988 случаев заболевания