На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 332 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 332 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:137 - во Владимире;48 - в Ковровском районе;42 - в Кольчугинском районе;29 - в Гусь-Хрустальном районе;21 - в Юрьево-Польском районе;18 - в Александровском районе;14 - в Вязниковском районе;11 - в Муромском районе;6 - в Камешковском районе;2 - в Гороховецком районе;1 - В Судогодском, Суздальском и Селивановском районах, а также в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 988 случаев заболевания