Актриса Ирина Алферова, судя по всему, не хочет быть частью скандальной истории.

Актриса Ирина Алферова, судя по всему, не хочет быть частью скандальной истории.Актриса Ирина Алферова прожила с коллегой по цехуАлександром Абдуловым 17 лет. Поговаривают, что брак знаменитостей не был счастливым.Дескать, Александр изменял Ирине, интересовался только работой и друзьями.В одном из интервью Алферова признавалась, что Абдулов былпосредственным мужем. В бытовых вопросах на артиста нельзя было положиться. Междутем, говорит артистка, разводиться она не хотела – решение разрушить семьюпринял Александр. "Он ушел, закрыл дверь и все", – вспоминала знаменитость.Расставание с Абдуловым больно ударило по Алферовой. Актрисабыла очень подавлена, ведь ей ко всему прочему пришлось уволиться из театра, вкотором она работала долгие годы. Ирина не знала, как дальше жить. Артистка долгоевремя таила обиду на бывшего. По словам Алферовой, с Абдуловым она поговоритьтак и не смогла.А на днях выяснилось, что в период брака с Ириной АлферовойАлександр Абдулов сделал ребенка другой женщине. Известное издание утверждает,что 34 года назад костюмер фильма "Десять негритят" Ольга Коваль родилаот звезды советского кино сына..Журналисты попросили Ирину Алферову прокомментироватьскандальную новость. 70-летняя актриса заявила, что не имеет отношения к ситуации.Ирина Ивановна плевать хотела на внебрачного ребенка экс-мужа. "Не знаюничего и знать не хочу!" – открестилась Алферова.