Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Не снесла Никто не погиб лишь по счастливой случайности....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Не снеслаНикто не погиб лишь по счастливой случайности. В Александровском районе крыша дома из-за наледи рухнула прямо в квартиру.- Рейс жизниРейс жизни. Во Владимир из прифронтового Сватовского района прибыли дети-переселенцы. Как эвакуировали семьи?- 451И книги, которые не горят. Символичная премьера. Антиутопия Рэя Брэдбери в исполнении труппы областного драмтеатра.