Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Не снесла
Никто не погиб лишь по счастливой случайности....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Не снесла
Никто не погиб лишь по счастливой случайности. В Александровском районе крыша дома из-за наледи рухнула прямо в квартиру.
- Рейс жизни
Рейс жизни. Во Владимир из прифронтового Сватовского района прибыли дети-переселенцы. Как эвакуировали семьи?
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И книги, которые не горят. Символичная премьера. Антиутопия Рэя Брэдбери в исполнении труппы областного драмтеатра.