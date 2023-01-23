На что Татьяна Брухунова променяла своего Петросяна?
На что Татьяна Брухунова променяла своего Петросяна?
Молодая жена юмориста
Евгения Петросяна вышла к подписчикам в социальной сети — поклонники задавали
Татьяне Брухуновой вопросы, а она отвечала. Некоторые вопросы получились очень
емкими, другие — со всеми подробностями. Так, поклонники пары узнали, что
трехлетний Ваган Петросян заболел.
Поклонники
спросили у Татьяны, как справиться с собственными эмоциями, когда болеет ребенок.
Хладнокровная Брухунова заявила, что она не паникует, хоть и сильно волнуется.
Благодаря самоконтролю и важным помощникам, она оставила маленького Петросяна
во время болезни.
"У Вагана
замечательные няни, которым я доверяю, как себе. Благодаря им я ушла на
маникюр, а вечером меня отпустили на два часа в театр", — делится жена
Евгения Петросяна.
Кроме этого, Брухунова
рассказала, что Ваган Петросян уже учит армянский язык, практикуясь с папой и
преподавателем. Следующий язык они пока не планируют вводить по согласованию с
неврологом. В остальном, сын Евгения Петросяна живет жизнью обычного малыша —
общается с ровесниками и ходит на занятия. Поклонники пожелали наследнику скорейшего
здоровья и крепкого иммунитета.