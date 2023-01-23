На что Татьяна Брухунова променяла своего Петросяна?

На что Татьяна Брухунова променяла своего Петросяна?Молодая жена юмористаЕвгения Петросяна вышла к подписчикам в социальной сети — поклонники задавалиТатьяне Брухуновой вопросы, а она отвечала. Некоторые вопросы получились оченьемкими, другие — со всеми подробностями. Так, поклонники пары узнали, чтотрехлетний Ваган Петросян заболел.Поклонникиспросили у Татьяны, как справиться с собственными эмоциями, когда болеет ребенок.Хладнокровная Брухунова заявила, что она не паникует, хоть и сильно волнуется.Благодаря самоконтролю и важным помощникам, она оставила маленького Петросянаво время болезни."У Ваганазамечательные няни, которым я доверяю, как себе. Благодаря им я ушла наманикюр, а вечером меня отпустили на два часа в театр", — делится женаЕвгения Петросяна.Кроме этого, Брухуноварассказала, что Ваган Петросян уже учит армянский язык, практикуясь с папой ипреподавателем. Следующий язык они пока не планируют вводить по согласованию сневрологом. В остальном, сын Евгения Петросяна живет жизнью обычного малыша —общается с ровесниками и ходит на занятия. Поклонники пожелали наследнику скорейшегоздоровья и крепкого иммунитета.