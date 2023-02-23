Авторы Бинкор рассказали, как это работает, а также отметили сильные и слабые стороны самозапрета на кредиты.

Авторы рассказали, как это работает, а также отметили сильные и слабые стороны самозапрета на кредиты.Мошенники регулярно оформляют кредиты на третьих лиц. Чаще всего злоумышленники получают конфиденциальные сведения во время разговора с жертвой. Согласно данным Центрального банка РФ, в 2022 году без согласия клиентов было проведено денежных операций на сумму более 10 млн руб. Для тех, кто не пользуется кредитами, проще всего обезопасить себя — установить самозапрет на оформление.Самозапрет — что это и как работает?Самозапрет был предложен ЦБ в июне 2022 года как мера по защите населения от мошенников. Однако, на федеральном уровне законопроект находится лишь в стадии подготовки, а позиция банков неоднозначна. Технически заблокировать возможность оформления кредита — невозможно. Но граждане РФ вправе поставить информационный запрет. По предложению Центробанка, сведения должны поступать в БКИ, где ставится соответствующая отметка. В итоге, если в кредитной истории будет стоять отметка о самозапрете на оформление, а банк или МФО выдадут деньги, заемщик вправе их не отдавать.В РФ все финансовые компании проверяют кредитный рейтинг и историю заемщиков перед выдачей денег, поэтому отметка о самозапрете будет учтена. Ведь если банк или МФО выдаст деньги тому, у кого стоит самозапрет на оформление, договор будет признан недействительным.Что нужно знать для установки самозапрета?По состоянию на февраль 2023 года единственная возможность установить самозапрет – написать по заявлению в каждый мало-мальски крупный банк. Однако, далеко не все приветствуют такую инициативу и заявление могут вовсе не принять.Отметим, что через Госуслуги сейчас оформить запрет на оформление кредита не получится, так как технически подобный сервис не предоставляется, а законодательных основ, как мы помним, пока не заложено. Заявителю придется обращаться в конкретный банк или МФО, чтобы поставить самозапрет.Как снять запрет на оформление кредита?Если вы установили самозапрет на оформление займа, не подавайте заявки на потребительские кредиты и ипотеку. Ведь отказы отображаются в кредитной истории и будут снижать ваш рейтинг. Обратитесь в банк или МФО, БКИ, где ставили самозапрет, напишите заявление о снятии блокировки. На рассмотрение заявление уходит до 2-3 дней. После этого сможете получить кредит в банке или МФО.Плюсы и минусы при оформлении запрета на кредитыЕсли потеряли документы и есть вероятность, что мошенники оформят на вас кредит, пишите заявление на самозапрет в БКИ. Но проходит не меньше недели, пока самозапрет вступит в силу. Это значит, что у злоумышленников будет время, а также возможность оформить заем в МФО или другой финансовой компании.У этой услуги есть свои сильные и слабые стороны. Выделим преимущества.Защита от незаконно оформления кредита.Активировать самозапрет можно даже в том случае, если не брали деньги в долг.Отсутствуют ограничения по количеству установок и снятия запрета.С помощью услуги можно обезопасить себя от мошенников.Но есть и недостатки.После подачи заявления проходит 7 дней и самозапрет вступает в силу.Чтобы снять запрет, требуется не менее двух дней.Активировать запрет приходится через БКИ или определенный банк.Основная цель этой услуги в том, чтобы обезопасить население от мошенников. Но пока система работает неполноценно. Через Госуслуги пока не получится оформить самозапрет, а подавать в каждый банк отдельную заявку, мало кто хочет.