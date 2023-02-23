Семьи Владимирской области смогут подключить своего ребенка к российской безопасной детской...

Семьи Владимирской области смогут подключить своего ребенка к российской безопасной детской почте.Об этом сообщает Министерство цифрового развития региона. Теперь у родителей детей младше 14 лет появилась возможность создать безопасный детский почтовый ящик через сервис «Госуслуги».Главные преимущества: автоматическая блокировка спама, рекламы и нежелательного контента, вход по смс, оригинальное оформление, возможность перехода из «взрослой» почты и др.Все письма от новых отправителей, если их еще не добавили в «белый список», сначала попадают в папку «на проверку», которую видит только родитель. Если они одобряются, то письма видит и ребенок.Безопасную почту можно зарегистрировать в процессе создания детской учётной записи на Госуслугах. Такая возможность есть у родителей, если ребёнку еще не исполнилось 14 лет.Регистрируя почтовый ящик, можно придумать свой адрес или воспользоваться тем, который предлагает система.Фото: pxfuel.com