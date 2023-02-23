Кемеровчане быстрее всего смогут набрать нужную сумму.

Кемеровчане быстрее всего смогут набрать нужную сумму.Около 8 лет в среднемтребуется россиянам для того, чтобы накопить на покупку собственного дома.Такой срок получается, если брать в расчет среднюю цену домовладения в 6 млнрублей и среднюю зарплату в 63 тыс. рублей. Однако если рассматривать отдельныерегионы, то сроки могут сильно различаться.Так, быстрее всегоудастся набрать необходимую сумму кемеровчанам – всего четыре года. Средняяцена дома в Кемеровской области составляет 2,8 млн рублей.Дольше всего необходимокопить жителям Чеченской Республики – более двадцати четырех лет. Средняязарплата по региону зафиксирована на уровне 35 тыс. рублей, а средняя стоимостьдомовладения – 10,2 млн рублей.Менее пяти летпонадобится жителям Магаданской и Курганской областей, Республики Коми, а такжеАрхангельской области и Еврейской АО.Жителям Подмосковья, гдесредняя цена дома составляет 12,7 млн рублей, потребуется 15,1 лет. Москвичам -на год больше при средней цене дома в 22 млн рублей.В Краснодарском краенакопить на свой дом можно за 18,4 года, в Санкт-Петербурге и Крыму потребуетсяболее 19 лет.