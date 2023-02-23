Транспортно-пересадочный узел Рижская ждет обновление, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет обновление, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.ТПУ объединит станции действующего второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и строящиеся МЦД-3 и МЦД-4. Также в состав хаба войдут станции Калужско-Рижской и Большой кольцевой линии.По словам Собянина, у пассажиров появятся новые маршруты передвижения.Мэр , что ТПУ "Рижская" улучшит транспортную доступность районов Мещанский, Алексеевский и Марьина Роща. Там проживают более 200 тысяч человек.Станция "Рижская" Большой кольцевой линии в ближайшие дни откроется для пассажиров в составе участка от "Савеловской" до "Электрозаводской". Новый пересадочный контур замкнется.Движение по третьему и четвертому центральным диаметрам осенью 2023 года. МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортное обслуживание свыше пяти миллионов жителей Москвы и области и дадут импульс развитию окружающих территорий, заявил ранее заммэра столицы Максим Ликсутов.