В четырех районах Владимирской области в 2023 году будут отремонтированы мостовые переходы. В...

В четырех районах Владимирской области в 2023 году будут отремонтированы мостовые переходы.В 2023-м году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» пройдут плановые работы. Речь идёт о Муромском, Меленковском, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах.Напомним, что в прошлом году уже был отремонтирован мост на автодороге «Лазарево – Иваньково». В этом году ещё один переход через реку Илевна «обновят» по маршруту «Владимир – Муром – Зарослово». Он позволит школьникам безопасно добираться до учебного заведения.К 2024 году планируют привести в порядок и переход через озеро Урвановское (Меленковский район). Исключительной красоты ландшафтный памятник природы - излюбленное место отдыха местных жителей. Длина озера около 11 км.Капитальный ремонт ждёт и мост через реку Судогда, автодорога «Никулино – Воровского – Мошок» в Гусь-Хрустальном районе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.В Киржачском районе, в свою очередь, ожидается ремонт уже второго моста через реку Шередарь. Это автодорога «Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево». Отметим, что он находится недалеко от детского лагеря.Фото: официальный сайт Правительства Владимирской области