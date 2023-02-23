Среди них было пятеро детей

Во Владимире около 14:00 дня в девятиэтажном доме №1Б по улице Михалькова произошел пожар. Спасатели сообщают, что огонь полыхал из окна квартиры пятого этажа.«Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали пожар площади четыре квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. Погибших и пострадавших нет», - передает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Спасатели эвакуировали из многоэтажки 25 человек. Среди них было пятеро детей.