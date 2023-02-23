Во Владимирской области пьяный сосед до смерти избил пенсионера. В Киржаче судом и следствием...

Во Владимирской области пьяный сосед до смерти избил пенсионера.В Киржаче судом и следствием установлено, что 7 сентября 2022 года пьяный обвиняемый вступил в конфликт с пожилым соседом, с которым периодически употреблял спиртное. И нанес ему множественные удары руками и ногами по телу.От полученных телесных повреждений 66-летний потерпевший скончался на месте.Вину ранее судимый обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.Его приговорили к 9 годам строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/en