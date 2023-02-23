Сегодня 40 дней со смерти Инны Чуриковой.

Сегодня 40 дней со смерти Инны Чуриковой.Прошло 40 дней с момента ухода из жизни Инны Чуриковой, печальнойпотери для всего кинематографического сообщества. Вдовец легендарнойактрисы, режиссер Глеб Панфилов, прервал траурное молчание и рассказал о своей жизни после пережитого горя.Инна Чурикова и Глеб Панфилов были вместе более полувека. Теперь, когда Иннаушла, лишь их единственный наследник, сынИван помогает отцу справиться со болью утраты.К слову, прощание с усопшей проходило в Храме Христа Спасителя, хотя обычноцеремонию проводят в родных театрах актеров. Против соблюдения традиции выступила семья Инны. Отменивший прощание с Чуриковой муж посчитал, что церемония не должна превращаться в зрелище для зевак, и на сцене должен стоять "живой артист, а негроб с артистом". Именно поэтому прощание с Инной Чуриковой состоялось в Храме ХристаСпасителя, где люди ведут себя более уважительно, а не сидят "развалившись".Рассказал журналистам муж Инны Чуриковой и о том, что подтолкнуло любимую к болезни и последующей смерти. На его взгляд,супруга слишком сильно выкладывалась на сцене, отдавала всю себя."Я видел ее после спектаклей, видел, какая была самоотдача.Переутомилась, страдала бессонницей", – жалеет Глеб Панфилов о потраченных силах жены, которые Инна Чурикова не успевала восстанавливать между спектаклями.