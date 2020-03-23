Почему-то считается, что главная угроза для семьи – это разлука. Иногда оно, конечно, так и бывает. Не всякие чувства выдерживают испытание километрами. Однако, не стоит забывать и о другой важной причине разводов – испытании близостью.

Почему-то считается, что главнаяугроза для семьи – это разлука. Иногда оно, конечно, так и бывает. Не всякиечувства выдерживают испытание километрами. Однако, не стоит забывать ио другой важной причине разводов – испытании близостью.О том, какое пагубное влияниеможет оказать чрезмерная близость на отношения между супругами, в нашемобществе говорят редко и мало. Ведь обычно с такой проблемой сталкиваютсяединицы – те, кто живут и работают вместе. Однако, в связи с пандемиейкороновируса, проблема личного пространства встает во весь рост перед самымиобычными гражданами. Теми, которые еще совсем недавно бодро бегали на работу,расставаясь, по меньшей мере, на 10-12 часов в день.Тревожные звоночки уже приходят кнам из Китая. Как только эпидемия пошла на убыль, и возобновили работу ЗАГСы, жители Поднебесной массово побежалиразводиться – настолько супруги опротивели друг другу за время вынужденнойизоляции. Да что там Китай, даже наши соседи, прекрасная вежливая пара, теперь орутблагим матом с рассвета и до заката, выясняя, кто же кому испортил жизнь. Какизбежать подобного сценария?Для начала понять, что личноепространство – это важно. Даже если вы мечтаете прожить следующие50 лет вместе и умереть в один день, следует оставлять супругу время дляуединения, иначе может сработать эффект, который называют "экспедиционнымбешенством". Давно подмечено, что в небольших группах людей, постояннонаходящихся в замкнутом пространстве, часто случаются немотивированныеконфликты, вспышки агрессии. Поэтому, не стоит думать, что карантин – этопричина 24/7 находиться рядом.Если присутствие друг друганачинает утомлять, нет ничего зазорного в том, чтобы закрыться в своей комнате,или ночевать не вместе, а спать на разных кроватях. Некоторым людям сама мысльоб этом кажется чудовищным кощунством. Однако, такое нарушение традиций кажетсямне лучшим выходом, чем скорый развод.Представьте, что у вас есть какбы две территории, две половинки души – своя и общая. Раньше эти части былипримерно равными: половину времени вы находились на работе, занимались своимиделами, половину – занимались домашними делами, смотрели сериалы, спали и еливместе. Теперь, когда "личная" часть очень сильно уменьшилась за счет карантина,есть смысл, наоборот, дистанцироваться на несколько часов друг от друга.Смотреть разные сериалы, готовить себе отдельные блюда, читать разные книги.Если вы не расстаетесь на 3-4 часа в день, это может закончиться крупнымскандалом или даже ненавистью друг к другу.Второе, что следует осознать: резкая смена режима дня, бытовыхусловий, круга общения даже – это шоковая ситуация. Самое настоящее испытание.Поэтому некоторые притирки, конфликты и недопонимания в этот период не тольковозможны, но и очень вероятны. Не стоит сразу думать о том, чтобы поставить впаспорт штамп о разводе – ваш партнер не испортился, ваши пути не разошлись,как в море корабли, у вас впереди прекрасное будущее. Свои мысли стоитнаправить не на радикальные меры, а на то, чтобы стать внимательнее и бережнеедруг к другу. Чтобы однажды, дожив до золотой свадьбы, рассказать о всех сложностях ирадостях совместной жизни своим правнукам.