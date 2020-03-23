Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-2019, сообщает . Олимпиаду планировали ..

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-2019, сообщает .Олимпиаду планировали провести в столице Японии с 24 августа по 9 июля. Новые сроки неизвестны. Ранее из-за распространения коронавируса отменили ряд других международных конкурсов и спортивных состязаний. Среди них оказались "Евровидение" и чемпионат Европы по футболу.18 Мар 2020 в 5:16 PDT