Гражданина России с коронавирусом госпитализировали на Кубе. Мужчина находится в критическом состоянии, передает телеграм-канал 360tv.ru.
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<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2020-rossiyanina-s-koronavirusom-gospitalizirovali-na-kube.html" target="_blank">Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе</a> - Гражданина России с коронавирусом госпитализировали на Кубе. Мужчина находится в критическом состоянии, передает телеграм-канал 360tv.ru.
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[url=https://33live.ru/novosti/23-03-2020-rossiyanina-s-koronavirusom-gospitalizirovali-na-kube.html]Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе[/url] - Гражданина России с коронавирусом госпитализировали на Кубе. Мужчина находится в критическом состоянии, передает телеграм-канал 360tv.ru.
Материал ..