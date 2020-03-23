Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе весны в Москву. Метеоролог отметил, что теплая погода наступит в столице уже на текущей неделе, ..

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе весны в Москву. Метеоролог отметил, что теплая погода наступит в столице уже на текущей неделе, сообщает телеканал "".Вильфанд отметил, что с каждым днем в столичном регионе будет все теплее. Так, в понедельник дневная температура не превысит нуля градусов, а ночью опустится до отрицательных значений. Однако уже в четверг воздух прогреется до 10 градусов тепла, а местами – и вовсе до 12. К концу недели установится солнечная погода, а столбики термометров достигнут отметки в 15 градусов тепла.