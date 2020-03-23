В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло дерзкое ограбление. Трое неизвестных проникли на территорию фирмы Равань, связали охранника скотчем, после чего взломали двери ..

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло дерзкое ограбление. Трое неизвестных проникли на территорию фирмы "Равань", связали охранника скотчем, после чего взломали двери офисов.Злоумышленники похитили монитор и системный блок видеонаблюдения. Связанный секьюрити смог самостоятельно освободиться и сообщил о случившемся брату, который затем позвонил в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает .