Все школы России закрылись на карантин из-за коронавируса. Он продлится, как минимум, – до 12 апреля, сообщает . С 23 марта ученики будут учиться на дому. Однако для родителей учащихся младших ..

Все школы России закрылись на карантин из-за коронавируса. Он продлится, как минимум, – до 12 апреля, сообщает .С 23 марта ученики будут учиться на дому. Однако для родителей учащихся младших классов, которые не могут оставить детей без присмотра, будут работать специальные кабинеты, куда они смогут привести юных россиян. Там для детей будет организован досуг под присмотром педагогов.18 Мар 2020 в 5:16 PDT