Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о своем богатстве. Глава республики подчеркнул, что не принимает решения исходя из личных интересов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о своем богатстве. Глава республики подчеркнул, что не принимает решения исходя из личных интересов.Во вторник, 23 марта, белорусский президент выступил с речью перед сотрудниками Минского производственного кожевенного объединения. Александр Лукашенко заверил, что действует из двух интересов – повышения уровня жизни граждан и построения сильного государства.Политик также назвал враньем сообщения о своем богатстве. Лукашенко отметил, что у него нет и никогда не было "золотого дна": "У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов". Он добавил, что Белоруссия состоялась как государство, и он не может его погубить.В начале марта на ютуб-канале NEXTA был опубликован фильм "Золотое дно", рассказывающий о богатствах Александра Лукашенко. Авторы расследования утверждают, что глава республики нажил завидное состояние через коррупционные схемы. По их словам, политик обладает дорогой недвижимостью, собственным авто– и авиапарком.Во второй половине 2020 года по Белоруссии прокатилась волна беспорядков. Сотни оппозиционеров вышли на улицы и потребовали отставки . Главу страны обвинили в подделке голосов на выборах. Сам политик назвал прошедшее голосование честным, но при этом допустил, что губернаторы могли нарисовать ему один-два процента.