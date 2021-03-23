Вскрытие рек прогнозируется на первую декаду апреля. Во второй половине месяца ожидается повышение уровней воды до максимального.

МЧС России прогнозирует во Владимирской области сложную паводковую обстановку. По прогнозу специалистов метеорологическая весна в регионе наступит в конце месяца. Ожидаемые погодные условия в марте, в начале апреля будут способствовать таянию льда и увеличению уровня воды в реках.Как уточнили в пресс-службе МЧС, возможный сценарий весеннего половодья может протекать на уровне показателей 2013 года.Вскрытие рек прогнозируется на первую декаду апреля. Во второй половине месяца ожидается повышение уровней воды до максимального. На Оке, Клязьме и малых реках Владимирской области показатели могут достигнуть опасных значений.В худшем случае может затопить 22 населенных пункта, с населением 3 464 человека, 12 объектов экономики, 28 участков автодорог, протяженность которых составляет 50,87 километров.Отрезанными могут оказаться 30 населенных пунктов, на территории которых расположены 1343 жилых дома, где проживает 1019 человек.Из-за разведения понтонного моста через Клязьму в заречной зоне города Вязники будет ограничено транспортное сообщение с 16 населёнными пунктами. А это - 564 дома, в которых проживают 439 человек.Под угрозой подтопления окажутся еще и 6 дорог, 229 приусадебных участков, 215 садовых участков.«Для минимизации рисков нарушения жизнеобеспечения населения решены вопросы заблаговременной выплаты пенсий, подготовки ФАПов и больниц, запаса еды и лекарств», - уточняет начальник пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Для обеспечения безопасного ледохода проведена распиловка льда в Вязниковском районе, спланированы чернение льда в Кольчугинском районе и расчистка русел рек.Мониторинг обстановки ведут при помощи 11 гидропостов, 16 водомерных линеек, 3 квадрокоптера и вертолёт МЧС России.