Во избежание подтопления на федеральных трассах организован круглосуточный мониторинг за состоянием участков автодорог.

Во избежание подтопления во Владимирской области на федеральных трассах организован круглосуточный мониторинг за состоянием участков автодорог. Дорожники расчищают снега и льда подмостки, водосборные сооружения, водопропускные трубы. Сугробы убираются с обочин, барьерных ограждений. Для отвода воды прокапываются воздушные воронки.Мониторинг ведется на 11 мостах и 22 участках автомагистралей, протяжённостью более восьми километров. Анализируются прогнозы синоптиков о паводковой обстановке, на месте отслеживается изменение уровня воды в водоёмах.«Для ликвидации ЧС сформировано восемь мобильных аварийных бригад, в составе которых – 58 человек и 34 единицы техники. Имеется запас из двух тысяч кубометров инертных материалов», - пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».Общая протяженность трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области составляет 459 километров.Об опасных и нештатных ситуациях на дорогах региона можно сообщить по бесплатному номеру телефона: 8-800-505-76-52.